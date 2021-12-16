رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية: استقبلنا 1300 طالب هذا العام

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، أن هناك إقبال كبير على الجامعة، موضحا أن الجامعة تلقت 30 ألف طالب، وتم اختيار عدد قليل منهم، حيث نعمل ما يسمى اختبارات القبول لأى طالب يريد الالتحاق بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: نختار الطلاب الذين يحققون شروط التقدم إلى الجامعات الأهلية ، وهذا العام أصبح لدينا أكثر من مرة نصف عن عدد الطلاب المتقدمين للجامعة خلال العام الماضى.

ولفت رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، إلى أن الجامعة استقبلت 700 طالب العام الماضى ولكن هذا العام استقبلت 1300 طالب، وتجاوزنا الـ 2000 طالب على 3 فروع ، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على التواجد في معظم جوانب سيناء وليس فقط في شرم الشيخ ، والبرامج التي تطرحها الجامعة لها علاقة وثيقة بالمجتمع المحيط .