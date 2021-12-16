رئيس جامعة القناة : تطوير المسطحات الخضراء لتحسين المنظر العام داخل الحرم الجامعى

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة النهوض ورفع كفاءة البنية التحتية فى بعض الأماكن داخل الجامعة، كما شدد على تطوير المسطحات الخضراء لتحسين المنظر العام داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه هدى فرج، أمين عام الجامعة لمتابعة أعمال البنية التحتية والمسطحات الخضراء وتفقد بوابة الجامعة الرئيسية.

وأكد الدكتور ناصر مندور،رئيس الجامعة قناة السويس،أن بعض اللمسات البسيطة التى ممكن أن تحدث، تستطيع أن تحدث الفارق داخل الجامعة، مشيرًا إلى ضرورة توفير أماكن مناسبة مريحة للطلاب تليق بالجامعة،مؤكدًا على ضرورة النهوض وتطوير بعض الأماكن داخل الحرم الجامعى حتى تليق بالمنظر العام داخل الجامعة.

وقد شارك فى الجولة المهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.