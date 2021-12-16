كما أعربت ستيرجن عن قلقها العميق إزاء التحدي الذي يشكله المتحور الجديد الذي قالت إنه "ينتشر بشكل أسرع من أسرع عملية توزيع لقاحات"، موضحة أن 4ر45 بالمئة من الإصابات المسجلة أمس كانت لمتحور "أوميكرون"، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.


وطالبت ستيرجن المواطنين بقصر تعاملاتهم الاجتماعية على ثلاث أسر فقط قبل وبعد فترة أعياد الكريسماس للحد من تفشي "أوميكرون" بالإضافة إلى البقاء في المنزل لفترات أكبر من التي اعتادوا عليها، موضحة أن كل اختلاط بين المواطنين قبل فترة الأعياد يزيد خطر انتقال الفيروس.