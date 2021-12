دراسة توضح كيف ينسخ فيروس نقص المناعة البشرية نفسه بالجسم

فاطمة ياسر

كشفت دراسة نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، أن فيروس نقص المناعة البشرية يختار جينوم الحمض النووي الريبي الفيروسي الخاص به التي يحقنها في الخلايا البشرية السليمة لإصابتها بناءً على وظائف تُعزى إلى اثنين فقط من النيوكليوتيدات.

وحول ذلك قالت أستاذ الكمياء الحيوية في جامعة ولاية أوهايو كارين موسير فورسيث، إن هذا الاختلاف بين النيوكليوتيدات فقط هو الذي يحدث مثل هذا التأثير، إذا تمكنا من منعه لتغليف الجينوم الخاص به ، فيمكننا منعه من الانتشار داخل الجسم، ونشر هذا في موقع "medicalxpress".

يأمل مؤلفو الدراسة ، الذين يضمون أيضًا باحثين من المعهد الوطني للسرطان ، في الإجابة عن سؤال طويل الأمد في أبحاث بيولوجيا فيروس نقص المناعة البشرية: كيف يعرف الفيروس أن يحزم الحمض النووي الريبي الفيروسي الخاص به ليتم نسخه في الخلايا البشرية؟

أوضحت كارين، أنه مثلما نحتاج إلى جينوم مشفر بواسطة الحمض النووي ، تمتلك الفيروسات الحمض النووي الجيني الخاص بها أو الحمض النووي الريبي (RNA) في حالة فيروس نقص المناعة البشرية ، وعليهم تجميع الحمض النووي الريبي الجينومي وهذا ما تدور حوله هذه الدراسة بأكملها، إنها خطوة أساسية لكيفية فهمنا لتكاثر الفيروس.

وقالت إنه لدينا الكثير من أنواع الحمض النووي الريبي في خلايانا كبشر ، بما في ذلك الرنا المرسال (mRNA) ، وهو وفير جدًا ، لكن الجينوم الفيروسي من فيروس نقص المناعة البشرية يتكون بكميات صغيرة ، ويتم تعبئته بشكل انتقائي للغاية مثل الحمض النووي الريبي الجينومي ، بالإضافة إلى استخدامه كمناقلات الحمض النووي الريبي لصنع البروتينات الفيروسية.

وقام الباحثون بفحص هياكل اثنين من سلاسل RNA متطابقة تقريبًا ووجدوا أن الفيروس استخدم اختلافًا ثنائي النوكليوتيد في نهاية سلاسل RNA للتمييز بين RNA الجينومي و mRNA الفيروسي. ووجدوا أن أحدهما كان أكثر كفاءة في التعبئة كجينوم من الآخر بسبب التوافقات أو الهياكل التي تشكلها.

يمكن أن يكون للنتائج آثار على علاجات فيروس نقص المناعة البشرية المستقبلية التي تستهدف الحمض النووي الريبي وستكون مختلفة عن علاجات فيروس نقص المناعة البشرية الحالية ، والتي تستهدف بشكل أساسي البروتينات الفيروسية. من المحتمل أن تكون عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية الجديدة القائمة على هذا الاكتشاف على بعد سنوات ، لكن موزير فورسيث قال إن هذه النتيجة خطوة علمية مهمة.