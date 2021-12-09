الصحة العالمية تحذر من عدم المساواة فى مكافحة السل والملاريا والإيدز

كتبت أمل علام

حذرت كل من منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا من أن عدم المساواة يعيق التقدم نحو إنهاء هذه الأمراض الثلاثة، مضيفة:" لقد تم الاعتراف بأن عدم المساواة على نطاق واسع كعوائق أمام تحقيق الأهداف والغايات العالمية والوطنية في برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا".

وقالت فى بيان لها اليوم، إنه حتى يتم تحديد أوجه عدم المساواة هذه بشكل أفضل، وفهم عواقبه بشكل أفضل، سيكون من الصعب على البرامج تلبية الاحتياجات الصحية الحقيقية للأشخاص.

وأضافت، الآن، ولأول مرة، يقوم تقرير جديد من منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بتقييم منهجي لحالة عدم المساواة العالمية، حيث يمثل التقرير خطوة مهمة إلى الأمام في فهم كيف أن عدم المساواة يعيق مكافحة الأمراض الثلاثة، باستخدام أحدث البيانات العالمية المتاحة لـ 32 مؤشرًا صحيًا حتى 186 دولة، فإنه يُظهر أنه في حين أن المتوسطات الوطنية لمؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا قد تحسنت بشكل عام في العقد الماضي، فإن الفئات الريفية الأشد فقراً والأقل تعليماً تميل إلى البقاء في وضع غير مؤات، عبر معظم مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنه على الرغم من تحقيق خطوات كبيرة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وجهود الوقاية، يجب أن نركز أكثر على الوصول إلى السكان الفقراء والريفيين والأقل تعليماً والذين يتحملون وطأة هذه الأمراض".

يُظهر التقرير، على سبيل المثال، أن البيانات المتاحة عن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بين الرجال تكشف عن فجوة كبيرة، حيث تنفق العديد من العائلات المتضررة من مرض السل قدرا كبيرا من دخلها على النفقات المتعلقة بالمرض، خاصة إذا كانت الأسرة فقيرة، حيث تظهر البيانات من 21 دولة أن 20-92% من الأسر تنفق ما لا يقل عن خمس دخلها على التكاليف المرتبطة بالسل.

وأضافت المنظمة، بالنسبة للملاريا، أبلغت المجموعات الريفية الأشد فقراً والأقل تعليماً والريفية عن انخفاض مستويات التماس الرعاية في الوقت المناسب للأطفال دون سن الخامسة المصابين بالحمى، كما تم تحديد التفاوتات المرتفعة المتعلقة بالجنس في التقرير.

قال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي: "تزدهر الأوبئة بسبب عدم المساواة وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة: لقد تعلمنا ذلك مع فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا ، وشاهدناه مرة أخرى مع كورونا"، "لمعالجة أوجه عدم المساواة، يجب أن نتجاوز المفاهيم البسيطة للمساواة في الوصول أو مقاس واحد يناسب الجميع وأن نخلق عمدًا" تعويض عدم المساواة "في تقديم الخدمات لتركيز الموارد على الفئات الأكثر ضعفًا،مضيفا، تعمل استراتيجيتنا الجديدة على تعزيز هذا النهج من خلال وضع الناس والمجتمعات في مقدمة ومركز مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا ومن خلال التركيز بشكل أكبر على إزالة العوائق المتعلقة بحقوق الإنسان أمام الخدمات الصحية ".

يوضح التقرير أيضًا تأثير القضاء على عدم المساواة في تحسين المعدلات الوطنية عبر فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، على سبيل المثال، إذا قامت البلدان بتحسين مستوى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لجميع النساء الحوامل فى المجموعات الأشد فقرا، فإن المستوى العام للاختبار سيرتفع من 40% إلى 64% ، كما ستنخفض النسبة المئوية للأسر التي تواجه تكاليف كارثية بسبب السل بنسبة 50% على الأقل في نصف البلدان (من متوسط ​​مرجح حالي يبلغ 61% إلى متوسط ​​محتمل يبلغ 38%). في حالة الملاريا، فإن الأسر التي تسعى للحصول على رعاية للأطفال دون سن الخامسة المصابين بالحمى، فإن القضاء على التفاوتات الاقتصادية يعني تحسنًا بنسبة 26% في المتوسط ​​المرجح عبر 28 دولة.

تدعو المنظمة، لرصد منتظم ومخصص لأوجه عدم المساواة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، والتي ينبغي استكمالها بدراسات كمية ونوعية أخرى، طوّرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأدوات والموارد بشأن رصد عدم المساواة وتواصل دعم البلدان لتنمية قدراتها في هذا المجال.