خلو بالكو يا إسكندرانية من نوة الفيضة الصغرى.. الأمطار قادمة.. لايف

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا حول ذروة نوة الفيضة الصغرى فى الإسكندرية، حيث انتشرت السحب الثقيلة والكثيفة، ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، خلال ساعات أمطار متوسطة الشدة تخف أحيانا بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على فترات متقطعة، وعلى أماكن متفرقة مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة بالإسكندرية اليوم الخميس 17 درجة فى العظمى و13 درجة فى الصغرى.

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

جدير بالذكر، أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعدادًا لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة، وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع إنحاء المحافظة منذ يوم الإثنين الماضى.