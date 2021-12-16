خبير بالصحة العالمية: أوميكرون سيتضاعف أكثر من 1000 مرة خلال شهر ببريطانيا

كتبت أمل علام

حذر ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية من انتشار غير مسبوق لمتحور أوميكرون بعد أن سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية للحالات منذ بدء الوباء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الصحة العالمية واوميكرون

قال ديفيد نابارو إنه لم يكن أبدًا قلقًا بشأن كورونا كما هو الآن، ودعا المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية "كل إنسان" إلى المساعدة في وقف انتشار الفيروس.

وقال، يعتبر متغير اوميكرون Omicron المذكور "خطيرًا جدًا" بالنسبة للمملكة المتحدة وأوروبا وبقية العالم.

ودعا، "كل إنسان" إلى فعل "كل ما في وسعه" لتقليل الاتصالات الاجتماعية، وارتداء أقنعة الوجه وممارسة النظافة الجيدة لمنع انتقال سلالة الطفرات الفائقة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت بريطانيا مساء أمس عن أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا على الإطلاق منذ أن بدأ الوباء، حيث ثبتت إصابة 78610 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجه رئيس الوزراء بوريس جونسون والبروفيسور كريس ويتي، تحذيرًا صارخًا بشأن الحاجة إلى التفكير مرتين قبل حضور حفلات عيد الميلاد، محذرا من أن أوميكرون يشكل بالفعل ثلث الحالات، وأن النمذجة الحكومية تتوقع إصابة ما يصل إلى 400 ألف شخص بالفيروس المتحور كل يوم .

ردد الدكتور نابارو تحذير البروفيسور ويتي بشأن حفلات الكريسماس وحث "كل إنسان" على "تقليل الاتصال الاجتماعي بما هو ضروري للغاية فقط قائلا: افعل ما هو ضرورى فقط".

قال الدكتور نابارو، إن متغير اوميكرون Omicron ينتشر بصورة فائقة السرعة، وأن السلالة لها وقت مضاعف لعدد الحالات كل يومين إلى 3 أيام، موضحا ان هذا يعني أن اوميكرون Omicron سيكون أكثر خطورة 8 أضعاف في أسبوع واحد، و40 مرة في أسبوعين، وسيتضاعف من 300 أو 400 مرة بشكل أكثر خطورة في 3 أسابيع، وإنه سيتضاعف أكثر من 1000 في 4 أسابيع.

وكانت حذرت الدكتورة جيني هاريز، رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، في وقت سابق من أن اوميكرون Omicron يمثل" أكبر تهديد" للوباء حتى الآن، ويمكن أن يعرض هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لـ "خطر شديد".

وقالت، تكمن الصعوبة في أن نمو هذا الفيروس له وقت مضاعف، يتضاعف أيامه، في الوقت الحالي فأنه يتضاعف بشكل أسرع وينمو بشكل أسرع وفي معظم المناطق في المملكة المتحدة فهو الآن أقل من يومين.