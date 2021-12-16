خارجية باكستان: منظمة التعاون الإسلامى قد تكون منصة فعالة فى القضية الأفغانية

كتبت: هناء أبو العز

قال وزير الخارجية الباكستاني محمود شاه قريشي، بأن منظمة التعاون الإسلامى من الممكن أن تكون منصة فعالة فى التعامل مع الوضع فى أفغانستان، باعتبارها الصوت الجماعى للأمة الإسلامية.

وأوضح قريشي -أثناء ترأسه اجتماعا فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما نقلت صحيفة ذا إكسبرس تربيون الباكستانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن العالم يدرك الآن أن التخلى عن أفغانستان ليس في مصلحة أحد.

كما لفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن النقاش القادم في منظمة التعاون الإسلامي سيهدف إلى لفت انتباه العالم نحو الحاجة إلى تقديم المساعدة للشعب الأفغاني الذي يواجه وضعًا إنسانيًا مزريًا، على حد قوله.