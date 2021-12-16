اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية باكستان: منظمة التعاون الإسلامى قد تكون منصة فعالة فى القضية الأفغانية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:55 م
خارجية باكستان: منظمة التعاون الإسلامى قد تكون منصة فعالة فى القضية الأفغانية وزير الخارجية الباكستاني محمود شاه قريشي
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الخارجية الباكستاني محمود شاه قريشي، بأن منظمة التعاون الإسلامى من الممكن أن تكون منصة فعالة فى التعامل مع الوضع فى أفغانستان، باعتبارها الصوت الجماعى للأمة الإسلامية. 
 
وأوضح قريشي -أثناء ترأسه اجتماعا فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما نقلت صحيفة ذا إكسبرس تربيون الباكستانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن العالم يدرك الآن أن التخلى عن أفغانستان ليس في مصلحة أحد.
 
كما لفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن النقاش القادم في منظمة التعاون الإسلامي سيهدف إلى لفت انتباه العالم نحو الحاجة إلى تقديم المساعدة للشعب الأفغاني الذي يواجه وضعًا إنسانيًا مزريًا، على حد قوله.

باكستان

وزير خارجية باكستان

منظمة التعاون الاسلامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة