حياة كريمة بالمنيا.. استمرار تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية حلوة بمركز مطاى

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالى قرية حلوة بمركز مطاى، والتى بدأت أمس وتسمر لمدة يومين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.



وكان قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استهدفت تطوير 5 مراكز بالمحافظة بإجمالى 192 قرية، بالإضافة إلى 757 تابعا بمراكز أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو مليونين و970 ألف مستفيد لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصرى وفقا لرؤية مصر 2030.



وأكد المحافظ، أن حياة كريمة بدأت فى شهر يناير بالمنيا عام 2019 أثناء مؤتمر الوطنى للشباب وشملت تطوير 6 قرى، وتضمنت إنشاء مراكز شباب ورصف العديد من الطرق وإنشاء مدارس ومد شبكات الكهرباء، وتم الانتهاء من تلك القطاعات بنسبة 100%.