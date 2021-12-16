حياة كريمة بالمنوفية.. الانتهاء من 178 مشروعا وجارى العمل بـ525 آخرين

المنوفية - محمد فتحى

يعد المشروع القومى العملاق، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" يؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية على أرض وطننا الحبيب، ويستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل والتخفيف عن كاهل أهالينا فى الريف.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، فى تصريحات له، أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التى تهتم بتطوير حياة الإنسان المصرى وتغيير نمط حياته الريفية، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية كان لها نصيب فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية لتطوير 81 قرية ريفية بواقع 27 قرية بمركز الشهداء، و54 قرية بمركز أشمون من حيث تطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد المشروعات المستهدف تنفيذها لتطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزى الشهداء وأشمون بلغ 1166 مشروعا، وتم الانتهاء من 178 مشروعا وجارى العمل على قدم وساق فى تنفيذ 525 مشروعا آخرين فى مختلف القطاعات على رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية على النحو التالى: فى قطاع وزارة الاتصالات "مكاتب بريد" المستهدف 45 مشروعا، تم الانتهاء من 36 مشروعا بنسبة تنفيذ 80 % ، وفى المجمعات الخدمية المستهدف 20 مشروعا، وجارى العمل فى تنفيذها طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية بنسبة تنفيذ 78 %.