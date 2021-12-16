حياة كريمة.. التحول الرقمى وكيفية إستخدام بوابة الشكاوى الحكومية بندوة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت قرية كفر السيد التابعة للوحدة المحلية بسبك الأحد بمحافظة المنوفية،اليوم الخميس ،رابع الندوات التي تنظمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والذي تم إقامتها بمقر دوار مناسبات كفر السيد وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية ، بحضور المهندس محمد صلاح أخصائي المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمهندس علي عبد السلام أخصائي التدريب بالوزارة، رانيا محمد سامح رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد ، نبيلة محمد سكرتير الوحدة ،وعدد من العاملين بالوحدة المحلية والمواطنين وعدد من طلاب المدارس والجامعات والخريجين والشباب بقرية كفر السيد وقري الوحدة المحلية بسبك الأحد .



وخلال الندوة تم مناقشة مجموعة من المحاور الهامة أهمها كيفية إستخدام بوابة الشكاوى الحكومية والبوابة الرقمية وإستخدام أمثلة عملية لتنفيذ خدمات حكومية من خلال الموقع الإلكتروني لهذه الخدمات،كما تم توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي بإعتباره التوجة الرئيسي للدولة في الوقت الحالي ،كما تم إستعراض كافة الدورات التدريبية المجانية التي تمنحها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لرفع الوعي الفكري والثقافي لدي المواطنين والشباب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.



و جانبة وجة سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم علي حضورها لمواكبة عصر جديد قائم علي التحول الرقمي وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قري مركز أشمون .









