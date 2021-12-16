حياة كريمة.. إنشاء ملحق مدرسة بقرية بنى عدى فى بنى سويف بـ5 ملايين جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع"، استمرار العمل فى تنفيذ المشروعات داخل القرى بمركز ناصر ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر ببنى سويف.

وأوضح يوسف، استمرار العمل في أعمال إنشاء ملحق المدرسة المجمعة "1" بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه، تضيف 18 فصلاً، وذلك ضمن 26 مشروعا يجرى تنفيذها في قطاع التعليم بمركز ناصر.



جدير بالذكر، أنه جرى إدراج 66 قرية بمركزي ببا وناصر فى المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.