حى الدقى يطور شارع سليمان جوهر ويحوله لمحور مرورى

كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال تطوير لشارع سليمان جوهر، أهمها ازالة كافة التعديلت والإشغالات واعادة رصفه وانشاء صينية جديدة بميدان سليمان جوهر لحل أزمة التكدث المرورى، واستعخدام الشارع كمحور مرورى موازى لشارع وزارة الزراعة يربط المنطقة بشارع التحرير.

وتواصل محافظة الجبزة جهودها في تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الشوارع والمحاور.

و نفذت محافظة الجيزة أعمال التخطيط المروري لشارع السودان في المسافة من شارع جامعة الدول العربية حتى أسفل كوبري فيصل ضمن أعمال رصف الخطة الاستثمارية بالمحافظة لكي تكتمل منظومة التطوير بالطريق، ويأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق محاور مرورية جديدة وتطوير الشوارع التي بحاجة إلى ذلك.

يذكر أن الحكومة خصصت استثمارات قدرها 7.66 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2021/2022، لبرنامج رصف الطرق والكباري، والذي يأتى ضمن أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية، ويتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وتأتى أعلى نسب توزيع في محافظة القاهرة (19.5%)، يعقبها محافظة الجيزة (9.7%)، ثم محافظة أسيوط (5.6%).