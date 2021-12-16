حملة " مدينتي جميلة" تواصل أعمالها برفع المخلفات من مناطق الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

تستكمل حملة مدينتي جميلة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر،أعمال بالحيز العمراني لمنطقة الأحياء بالغردقة، حيث تم رفع رتش المباني وتنظيف المنطقة من المخلفات الصلبة ضمن حملة مدينتي جميلة بالغردقة.

وكانت حملة مدينتي جميلة بالبحر الأحمر، انطلقت الأحد الماضي بالغردقة والتي تستهدف رفع رتش المباني والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة ، ويأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة البحر الأحمر المستمر بأعمال تجميل ونظافة مدن المحافظة.

ويناشد قسم الشكاوي البيئية بالإدارة العامة للبيئة المواطنين اصحاب قطع الاراضي التي بها رتش مباني و مخلفات صلبة بضرورة ازالتها وتنظيف المكان وعودته لطبيعته.

وأيضا أصحاب المنشآت والعمارات التى تحت الانشاء بضرورة ازالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشآت وعمل سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.

كما أكدت الادارة العامة لشئون البيئة علي أصحاب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المخلفات بضرورة الإلتزام بوضع مخلفات القمامة ورتش المباني فى الأماكن المخصصة لها وفى حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخصصت شئون البيئة رقم هاتف للابلاغ عن شكاوي المواطنين بخصوص المخلفات البيئية ورتش المباني، حيث طالبت في حالة الشكاوى التواصل مه زكريا سلطان مفتش الشكاوي البيئية علي رقم 01004528152.