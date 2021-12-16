اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:21 م
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حملات دورية لإزالة التعديات الزراعية والاشغالات بالشرقية.. تعرف عليها

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:34 م
حملات دورية لإزالة التعديات الزراعية والاشغالات بالشرقية.. تعرف عليها حملات دورية لإزالة التعديات
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية والقسم الهندسى للوحدة حملة إزالة لحالتين وهما الحالة الأولى عبارة عن فك الشدة الخشبية لسقف الثانى علوى بقريه غيته على مساحة 120متر والحالة الثانية عبارة عن فك الشدة الخشبية لسقف الدور التانى بقرية غيته على مساحة 100م والتحفظ على الخلاطه وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بمجلس مدينة بلبيس بإزالة لسور مخالف فى المهد أمام المعهد الدينى ببندر بلبيس، كما قامت رئاسة المركز بحملة لرفع الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين والسيارات وتجار الخردة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بلبيس والتحفظ على كافة مكبرات الصوت وتحرير محاضر فورية لكافة المخالفين حفاظأ على راحة المواطنين وآمنهم وسلامتهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملات لرفع الإشغالات وأسفرت عن رفع 100 قطعه إشغال بمناطق متفرقة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات مشددة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على الطرق العامة والرئيسية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

 

 


حملات دورية لإزالة التعديات الزراعية

حملات ازالة الاشغالات

بلبيس

اخبار الشرقية

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