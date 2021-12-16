حصول مطار القاهرة على أحدث مواصفة لشهادات الأيزو للمرة الثانية

كتبت رحاب نبيل

حصلت شركة ميناء القاهرة الجوي علي شهادات الإدارة المتكاملة ( الأيزو ) كإعادة منح للمرة الثانية من شركة SGS العالمية لمدة ثلاث سنوات في كل من الجودة9001/2015 – البيئة 14001/2015 – السلامة والصحة المهنية 45001/2018، حيث تعتبر شركة ميناء القاهرة الجوي هي أولى الشركات في وزارة الطيران المدنى التي تحصل علي هذه الإصدارات العالمية مجتمعة منذ عام 2016 ثم إعادة المنح فى 2021.

وتعتبر شركة ميناء القاهرة الجوي هي الشركة الأولي التي حصلت علي شهادة السلامة والصحة المهنية بالإصدار الجديد 2018 في قطاع الطيران المدني تمت هذه النجاحات للحصول علي هذا الاعتماد الدولي ليكون مطار القاهرة الجوي من أهم المطارات المحورية الحاصلة علي هذه الاعتمادات مجتمعة لرفع اسم وسمعة مصر.

و صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن حصول شركة ميناء القاهرة الجوي علي تلك المواصفة يعد نجاحاً كبيرا حيث انها تتطلب مراجعة دقيقة لكافة اجراءات العمل والتأكد علي توافقها مع احدث الإجراءات والمعايير الدولية، علماً بأن مواصفة ISO 45001/2018 من أصعب المواصفات وهي تختلف عن مواصفة الجودة 2015/9001 حيث تتضمن مراجعة ادق لكافة إجراءات العمل.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس شركة ميناء القاهرة الجوي وإدارات الجودة والسلامة والصحة المهنية وكافة العاملين علي الحصول علي تلك الشهادة والتي تطلبت تضافر جهود جميع العاملين لإتمام عمليات المراجعة والاعتماد.

وأكد المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن الحصول علي تلك الشهادة يعني الحصول علي احد الإعتمادات الدولية المتوافقة مع الإتجاه العالمي الحديث لتنظيم الاجراءات الداخلية للمنشأة و تحسين جودة الاداء وجودة الخدمة للوصول لأنسب الحلول لتقديم الخدمات للمسافرين بشكل فعال.

وأضاف أن إجراءات المراجعة والاعتماد شملت مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة والمبني الاداري لشركة ميناء القاهرة الجوي وهي عملية معقدة نظراً لتوسع المباني والادارات والاجراءات بشركة ميناء القاهرة الجوي التي يمكن الحصول عليها حيث استغرقت المراجعة علي شركة ميناء القاهرة الجوي 12 يوماً وهي مدة طويلة في مجال مراجعة اجراءات الجودة و السلامة و الصحة المهنية، مشيداً بالمجهود الكبير والإصرار لقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب شربي للحصول علي هذا الاعتماد والذي يستمر لمدة 3 سنوات تنتهي في 2024.

وقد أشادت شركة SGS المانحة بالجهد المبذول والدعم من قيادات الشركة والذي كان واضحاً بشكل كبير وكان له اكبر الاثر في إتمام المراجعة والإعتماد.