اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش لترويجها بالرمل فى الإسكندرية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:03 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش لترويجها بالرمل فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو بقصد ترويجها علي عملائه والاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص.
 
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بمزولة عاطل له معلومات جنائية، نشاطه الإجرامي بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة الرمل ثان مسرحاً.
 
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالى وهاتف محمول، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

اللواء محمود ابو عمرة

مدير أمن الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى الجمالية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:11 م

حبس سيدة 4 أيام لحيازتها كمية من الأقراص المخدرة لترويجها بالإسكندرية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:09 م

القبض على هارب من 206 أحكام بإجمالى 190 سنة حبس بالمعادى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:54 ص

تجديد حبس متهمين 15 يوما سرقا سيارة ميكروباص مملوكة لسيدة بالخليفة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:06 ص

استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة بولاق أبو العلا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:04 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة