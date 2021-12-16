حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش لترويجها بالرمل فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو بقصد ترويجها علي عملائه والاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بمزولة عاطل له معلومات جنائية، نشاطه الإجرامي بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة الرمل ثان مسرحاً.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام تقريبا ومبلغ مالى وهاتف محمول، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.