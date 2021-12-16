حبس المتهم بسرقة الدراجات فى عابدين 4 أيام

قررت نيابة عابدين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات الهوائية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه "أحدهم (سيىء النية) ".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.