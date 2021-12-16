جمعية السياحة الأردنية تعلن إلغاء حجوزات 400 مجموعة سياحية إيطالية بسبب كورونا

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام أردنية، الخميس، إلغاء حجوزات ما لا يقل عن 400 مجموعة سياحية قادمة من إيطاليا إلى الأردن نتيجة تحذيرات بلادها للسفر إلى المملكة بشأن الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وفق جمعية السياحة الوافدة بالأردن.

وأوضحت الجمعية الأردنية، أن الحجوزات الملغاة قادمة للأردن خلال فترة الأعياد ورأس السنة، لكن تحذيرات الاتحاد الأوروبي من السفر إلى وجهات معينة أدت إلى إلغاء الحجوزات.

وأخرجت إيطاليا الأردن ومعظم دول العالم من قائمة (D) التي يسمح بالسفر إليها لغايات السياحة إلى قائمة (E)، والتي لا يسمح للسفر إليها إلا لحالات الضرورة القصوى كالعمل والعلاج.

ويحدد التشريع الإيطالي خمس قوائم للبلدان التي تطبق عليها تدابير مختلفة، بالإضافة إلى بعض البلدان الخاضعة لتدابير خاصة.

وأشارت الجمعية إلى بدء مجموعات سياحية قادمة من الولايات المتحدة بإلغاء سفرها إلى الأردن بعد تحذيرات من الوضع الوبائي.