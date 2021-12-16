جامعة عين شمس تفتتح اليوم مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعد تطويره

كتب محمود راغب

تفتتح جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، اليوم الخميس ، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده وتطويره بالكامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويضم مبنى مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات فى مبنى واحد، حيث تم البدء فى إنشاء مركز البيانات وتجديد المبنى في 5/2020 وتم الانتهاء منه فى 9/2021.

ويتضمن خوادم جديدة وأجهزة ربط شبكي وأجهزة تأمين شبكات من وزارة التعليم العالي ضمن مشروع الجامعات الذكية، إلى جانب خوادم وبنك الأسئلة، وأجهزة ربط شبكي ووحدات تخزين وتجهيز مركز البيانات، وأجهزة حاسب آلي من وزارة الاتصالات لمعامل التدريب.

كما تم زيادة سعة الإنترنت من 300 ميجابت/ث إلى 2 جيجابت/ث (2000 ميجابت/ث)، ويخدم مركز البيانات 19 كلية ومعهد والمستشفيات الجامعية وإدارات الجامعة المختلفة بتوفير إنترنت فائق السرعة، كما يخدم المركز معامل الاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب والألسن.