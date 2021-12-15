جامعة عين شمس لاتحاد الطلاب: فتح قنوات الحوار المباشر ودعم كامل للأنشطة الطلابية

كتب محمود راغب

التقى اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ب أعضاء إتحاد طلاب الجامعة الجديد بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية

وهنأ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الطلاب بالفوز، مؤكدا أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بصورة أكبر بعد تأثرها خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

كما أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، دعم إدارة الجامعة للطلاب لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالصورة اللائقة بالجامعة، مؤكدا أن جامعة عين شمس جامعة جادة في كل المجالات ، وهو ما يلقي بالعبء و المسئولية على اتحاد طلابها الجديد، قائلاً لهم " إن عليكم مسئولية كبيرة جدا لأنكم تمثلون الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على خمسة نجوم في تقييم الQS stars.

و أوضح أنه تم فتح قنوات الحوار المباشر الراقي بين الطلاب والإدارة العليا للجامعة، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الجديد على علم بكل ما شهدته الجامعة من تطوير ورفع الكفاءة فى مختلف المجالات.