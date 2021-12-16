جامعة الإسكندرية تحصل على 4 ميداليات ذهبية فى بطولة الشهيد الرفاعى للمصارعة

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت جامعة الإسكندرية فى بطولة الشهيد الرفاعى للمصارعه بـ4 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و3 برونزية، وتقدم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بالتهنئة للطلاب الفائزين فى البطولة وحصول الجامعة على المركز الأول فى البطولة.

وكانت قد انطلقت فعاليات بطولة جامعة الإسكندرية للجودو طلبة وطالبات مجموعة اولى وزن مفتوح المقامه باستاد جامعة الإسكندرية وشارك فى البطولة طلاب النشاط الرياضى بكليات جامعة الإسكندرية للفوز باللقب ثم التاهيل للبطولات على مستوى الجامعات المصرية .

وكانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة وفاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية وذلك فى بطولة الجامعة.

وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات التهنئه للطالبات على فوزهم فى البطولة متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسه القادمة وكان قد إنطلق دورى الجامعة بمشاركة كافة كليات الجامعة قى كافة الانشطة الرياضية المختلفة بمشاركة امهر الطلاب فى الفرق المختلفة .