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تنطلق الأحد المقبل.. الصحة تكشف أماكن تواجد حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:36 م
تنطلق الأحد المقبل.. الصحة تكشف أماكن تواجد حملات التطعيم ضد شلل الأطفال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، حيث يتم تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة تجوب المنازل فى جميع محافظات الجمهورية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التطعيم من خلال الحملة القومية للأطفال فى جميع دور رياض الأطفال، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات.
 
وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.
 
وفى السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.
 
وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.
 
وتابع أنه بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموى.
 
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الصحة

شلل الاطفال

المواصلات

محطات القطارات

الحملة القومية لشلل الاطفال

المنازل

رياض الاطفال

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