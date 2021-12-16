تكريم رئيس مدينة نخل بشمال سيناء لبلوغه السن القانونى للإحالة للمعاش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظم مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، حفل تكريم لرئيس المدينة سليمان فرج لبلوغه السن القانوني للإحالة للمعاش .



وقدم عدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء لشئون وسط سيناء شهادة التكريم لـ" فرج" بحضور مدارء الإدارات بمدينة نخل، ومحمد زاهر رئيس مجلس الأمناء بتعليم شمال سيناء ، وعددا من رموز ومشايخ مركز ومدينة نخل بوسط سيناء.



ويذكر أن مركز ومدينة نخل بوسط سيناء يعد من أكبر مراكز محافظة شمال سيناء، وتوضح البيانات الرسمية لمركز معلومات محافظة شمال سيناء، أن مدينة نخل كانت عاصمة سيناء القديمة، وكانت بمثابة مركز بلاد التيه وقيل بأنها سميت (نخل) لنعومة رمالها والتى تبدو وكأنها نخلت بمنخل، وتشير البيانات انه يقع مركز نخل في الجزء الأوسط الجنوبي من محافظة شمال سيناء، وتعتبر مدينة نخل حلقة ربط شمال سيناء وجنوبها.وتبعد عن العريش 156كم، وعن السويس 127 كم، وعن نويبع 208 كم، وتبلغ مساحة المركز 11270 كم، وعدد السكان تقديرى عام ( 2020) 6558 نسمة.



حفل التكريم



