اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تعليق مسار الشرق فى اتفاق جوبا لسلام السودان لمدة أسبوعين

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:46 م
تعليق مسار الشرق فى اتفاق جوبا لسلام السودان لمدة أسبوعين توت قلواك
الخرطوم (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان ورئيس وفد الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، تعليق مسار الشرق فى اتفاق جوبا لسلام السودان لمدة أسبوعين.
 
وقال قلواك ، في تصريح صحفي في ختام زيارته إلى الخرطوم، إن الوساطة تقبل تعليق مسار الشرق لمدة أسبوعين، لافتا إلى الاتفاق على تكليف اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو لترتيب الوضع بشرق السودان.
 
وأشار قلواك، إلى اتفاق مع الأطراف المعنية على قيام مؤتمر شامل لأهل شرق السودان للعمل على حل كل القضايا العالقة.
 
وأوضح مستشار رئيس دولة جنوب السودان، أنه سيعود إلى الخرطوم بعد أسبوعين لجمع أهل شرق السودان في حوار سواء في الخرطوم أو جوبا للوصول إلى حل لقضية شرق السودان

السودان

جنوب السودان

اتفاق جوبا

اتفاق جوبا للسلام

مفاوضات السلام السودانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة