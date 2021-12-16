الخرطوم (أ ش أ)

أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان ورئيس وفد الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، تعليق مسار الشرق فى اتفاق جوبا لسلام السودان لمدة أسبوعين.

وقال قلواك ، في تصريح صحفي في ختام زيارته إلى الخرطوم، إن الوساطة تقبل تعليق مسار الشرق لمدة أسبوعين، لافتا إلى الاتفاق على تكليف اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو لترتيب الوضع بشرق السودان.

وأشار قلواك، إلى اتفاق مع الأطراف المعنية على قيام مؤتمر شامل لأهل شرق السودان للعمل على حل كل القضايا العالقة.

وأوضح مستشار رئيس دولة جنوب السودان، أنه سيعود إلى الخرطوم بعد أسبوعين لجمع أهل شرق السودان في حوار سواء في الخرطوم أو جوبا للوصول إلى حل لقضية شرق السودان