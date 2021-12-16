اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:48 م
أكرم القصاص
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تعليق الملاحة وانقطاع الكهرباء وإجلاء 98 ألف شخص فى الفلبين بسبب إعصار "راى"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:20 م
تعليق الملاحة وانقطاع الكهرباء وإجلاء 98 ألف شخص فى الفلبين بسبب إعصار "راى" إعصار -أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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أعلنت سلطات الإنقاذ فى الفلبين اليوم الخميس، إجلاء 98 ألف شخص من المناطق الساحلية المعرضة للخطر جراء إعصار "راى" الذى يضرب البلاد حاليا .
 
وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلو متر في الساعة، وتسبب فى تهدم الأسقف واقتلاع الأشجار بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدة مناطق.
 
وعلق خفر السواحل حركة الملاحة ما تسبب في تقطع السبل بأكثر من أربعة آلاف راكب وعامل في المواني، كما علقت السلطات معظم الرحلات الجوية الداخلية وأغلقت الأعمال والمدارس في المناطق المعرضة للخطر. 
 
ولم ترد حتى الآن تقارير تفيد وقوع إصابات أو وفيات جراء الإعصار القوي.
 
وفى وقت سابق ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإعصار "راي" يعادل إعصارا من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وضرب البلاد مصحوبا برياح شديدة تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومتر في الساعة.. مشيرة إلى أن السلطات قامت بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة في المناطق الساحلية قبيل وصول الإعصار.
 
وأضافت القناة أن هناك مخاوف من احتمال وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وزيادة شدة الرياح.

 


الفلبين

اعصار راى

اعصار الفلبين

اعصار يضرب الفلبين

اعصار راى يضرب الفلبين

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