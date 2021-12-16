تعليق الملاحة وانقطاع الكهرباء وإجلاء 98 ألف شخص فى الفلبين بسبب إعصار "راى"

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت سلطات الإنقاذ فى الفلبين اليوم الخميس، إجلاء 98 ألف شخص من المناطق الساحلية المعرضة للخطر جراء إعصار "راى" الذى يضرب البلاد حاليا .

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلو متر في الساعة، وتسبب فى تهدم الأسقف واقتلاع الأشجار بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدة مناطق.

وعلق خفر السواحل حركة الملاحة ما تسبب في تقطع السبل بأكثر من أربعة آلاف راكب وعامل في المواني، كما علقت السلطات معظم الرحلات الجوية الداخلية وأغلقت الأعمال والمدارس في المناطق المعرضة للخطر.

ولم ترد حتى الآن تقارير تفيد وقوع إصابات أو وفيات جراء الإعصار القوي.