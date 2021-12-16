اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مراكز البحوث التابعة لهيئة الطاقة الذرية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:00 ص
تعرف على مراكز البحوث التابعة لهيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن المراكز ال4 التابعة لهيئة الطاقة الذرية المصرية والتى تضمن لمصر برنامج نووي متكامل لتوليد الكهرباء وهى كالاتي:

1- مركز البحوث النووية:

يعد أكبر وأقدم معهد للبحوث أنشئ عام 1957 ويقع في أنشاص وتشمل أنشطته العلوم النووية الأساسية واستخدام المفاعلات ومواد المفاعلات النووية وتطبيقات النظائر المشعة في التطبيقات المختلفة.
 
2- المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع: أنشئ عام 1973 ويقع في مدينة نصر. وتتركز أنشطته على تعزيز البحث والتطوير باستخدام الإشعاع المؤين في مجالات الصحة والزراعة والغذاء والبيئة وغيرها. مما يمس المجتمع المصري بشكل مباشر وينعكس على رفاهية المواطن المصري.

3-مركز المعامل الحارة:

أنشئ عام 1980 ويقع في أنشاص. وتتركز أنشطته على تطوير الخبرات في مجال إدارة النفايات المشعة لمختلف التطبيقات .
 
4-مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي: أنشئ عام 1986 ويقع في مدينة نصر . ويهتم بالدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية.
 
 

الكهرباء

الطاقة الذرية

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" فى سوهاج.. 1412 مشروعا بتكلفة 45.6 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة لخدمة 4 ملايين مواطن.. الصحة والتعليم والصرف والطرق والكهرباء ومراكز الشباب أبرز المشروعات.. صور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:30 م

تفاصيل مناقشة طاقة النواب لاعفاء مستشفى الناس من فاتورة الكهرباء

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:03 م

الإنتاج الحربى: شراكات مع القطاع الخاص لإنتاج أول أتوبيس مصرى يعمل بالكهرباء

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:52 ص

20 % من كهرباء مصر طاقة متجددة بنهاية عام 2021 .. الوزارة تستهدف إنشاء محطات جديدة للشمس والرياح بقدرات تصل 4 آلاف ميجاوات خلال عامين.. ومجموعات استشارية عالمية لتنفيذ المشروعات الجديدة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة