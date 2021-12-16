تعرف على تفاصيل عملية غلق طريق الصعيد الحر بسبب أعمال تطوير × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى إدارة المرور ، عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد بالقاهرة بسبب أعمال تطوير وسط تدعيم الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال ونلخص تلك الإصلاحات في النقاط التالية:

-غلق اتجاه واحد بطريق الصعيد الحر من المنيا حتى محور الأوتوستراد بالقاهرة.

-أعمال التطوير والتوسعة تبدا من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد وتستمر لمدة عاما كاملا.

-إدارة المرور حدد طرق بديلة للصحراوى لحين انتهاء الأعمال.

-التحويلات بعد غلق الاتجاه من المنيا إتجاه الأوتوستراد، يتم تحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر .

-يمنع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة بإتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

-ستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

-ستبدء الأعمال اعتباراً من غدا الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام.

-التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.