اليوم السابع
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يستمر الغلق لمدة عام..

تعرف على تفاصيل عملية غلق طريق الصعيد الحر بسبب أعمال تطوير × 8 نقاط

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:50 ص
تعرف على تفاصيل عملية غلق طريق الصعيد الحر بسبب أعمال تطوير × 8 نقاط الصحراوى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى إدارة المرور ، عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد بالقاهرة بسبب أعمال تطوير وسط تدعيم الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال ونلخص تلك الإصلاحات في النقاط التالية:

-غلق اتجاه واحد بطريق الصعيد الحر من المنيا حتى محور الأوتوستراد بالقاهرة.

-أعمال التطوير والتوسعة تبدا من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد وتستمر لمدة عاما كاملا.

-إدارة المرور حدد طرق بديلة للصحراوى لحين انتهاء الأعمال.

-التحويلات بعد غلق الاتجاه من المنيا إتجاه الأوتوستراد، يتم تحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر .

-يمنع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة بإتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

-ستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

-ستبدء الأعمال اعتباراً من غدا الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام.

-التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


إدارة المرور

طريق الصعيد الحر

اخبار الحوادث

تحويلات مرورية

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