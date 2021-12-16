تزيين وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية بعلم مصر فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج تزين وتجميل أسطح جميع المدارس، ومنع التشوينات عليها، وكذلك المصالح والمؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة، للارتقاء بالمظهر الحضاري، والحفاظ على الشكل العام، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بذلك.



ومن جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم بدأت إدارة التعليم الفني بالمديرية في أعمال تجميل ورسم أعلام مصر وشعار "حياة كريمة" على أسطح المدارس، مشيرا إلى الانتهاء من نظافة وتجميل الأسطح لعدد 1000 مدرسة بمختلف المدن والقرى، لافتا إلى أن المستهدف من عملية التجميل لأسطح المدارس يصل إلى أكثر من 3000 مدرسة على مستوى المحافظة.



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (23)





تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (24)





تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (25)





تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (1)





تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (2)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (3)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (4)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (5)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (6)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (7)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (8)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (9)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (10)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (11)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (12)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (13)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (14)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (15)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (16)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (17)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (18)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (19)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (20)



تزين مدارس سوهاج بعلم مصر (21)