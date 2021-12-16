تداول 4989 طن بضائع و555 شاحنة و39 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 4989 طن بضائع عامة ومتنوعة و555 شاحنة و 39 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 1461 طن بضائع عامة 223 شاحنة و 18 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات 1134 طن بضائع عامة و332 شاحنة و21 ملاكي و2504 أطنان فحم قادم من الكويت ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 53 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 74 شاحنة و 23 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 72 شاحنة و 6 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 38 شاحنة و 8 ملاكي والسفينة KUWANA قادمة من الكويت بحمولة 2504 أطنان فحم.

وغادرت السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 70 شاحنة و 14 ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة بريدج والسفينة سيناء، حيث تم استقبال عدد 95 شاحنة بحمولة 1024 طن و119 طن ترانزيت الي فلسطين و 4 ملاكي وتصدير 85 شاحنة بحمولة 1461 طن .