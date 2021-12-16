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ميناء سفاجا يستقبل السفينة KUWANA تقل 25 ألف طن فحم قادمة من الكويت

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:28 ص
ميناء سفاجا يستقبل السفينة KUWANA تقل 25 ألف طن فحم قادمة من الكويت موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 4989 طن بضائع عامة ومتنوعة، و  555 شاحنة و39 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 1461 طن بضائع عامة، 232 شاحنة و18 سيارة ملاكي .

 
وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها أن شملت حركة الواردات 1134 طن بضائع عامة، 232 شاحنة، و21 سيارة ملاكي و 2504 طن فحم قادم من الكويت ويتواجد 12 سفينة علي ارصفة الموانئ .
 
وأستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 53 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 74 شاحنة و23 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 72 شاحنة و 6ملاكي ، كما استقبل السفينة الحرية بحمولة 38 شاحنة و 8ملاكي.
 
كما استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم السفينة  KUWANA قادمة من الكويت بحمولة 2504 طن فحم   وتم مغادرة السفينة الحرية  بحمولة 68 شاحنة و3 ملاكي والسفينة دليلة  بحمولة 70 شاحنة و 14 ملاكي  
 
وفي ميناء نويبع وصلت السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة بريدج والسفينة سيناء حيث تم استقبال عدد 95 شاحنة بحمولة 1024 طن و119  طن ترانزيت الي فلسطين و 4ملاكي وتصدير 85 شاحنة بحمولة 1461 طن .
 

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