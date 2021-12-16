ميناء سفاجا يستقبل السفينة KUWANA تقل 25 ألف طن فحم قادمة من الكويت

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 4989 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 555 شاحنة و39 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 1461 طن بضائع عامة، 232 شاحنة و18 سيارة ملاكي .

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها أن شملت حركة الواردات 1134 طن بضائع عامة، 232 شاحنة، و21 سيارة ملاكي و 2504 طن فحم قادم من الكويت ويتواجد 12 سفينة علي ارصفة الموانئ .

وأستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 53 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 74 شاحنة و23 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 72 شاحنة و 6ملاكي ، كما استقبل السفينة الحرية بحمولة 38 شاحنة و 8ملاكي.

كما استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم السفينة KUWANA قادمة من الكويت بحمولة 2504 طن فحم وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 70 شاحنة و 14 ملاكي

وفي ميناء نويبع وصلت السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة بريدج والسفينة سيناء حيث تم استقبال عدد 95 شاحنة بحمولة 1024 طن و119 طن ترانزيت الي فلسطين و 4ملاكي وتصدير 85 شاحنة بحمولة 1461 طن .