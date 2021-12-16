تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير صاروخين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

الرياض (أ ش أ)

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيراً إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.

وأوضح التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مشيراً أيضاً إلى تدمير طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء باتجاه المنطقة الجنوبية.

في السياق ذاته، أفاد التحالف أيضاً بسقوط مقذوف حوثي بمنطقة "أحد المسارحة" في المنطقة الصناعية بجازان.

وأضاف أن المقذوف تسبب بأضرار مادية في 3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية.

وتابع التحالف أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.