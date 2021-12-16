تجارة المنوفية تعقد الملتقى التعريفى بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المنوفية - محمد فتحى

عقدت كلية التجارة جامعة المنوفية الملتقى التعريفى بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أمجد حامد عمارة عميد الكلية وبحضور الدكتور إكرامى جمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمهندس صلاح سليمان مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بالمنوفية والمهندسة أمنية جاد الرب مدير التدريب بالمعهد والمهندس محمد الشافعى مساعد تدريس بالمعهد.

تناول الملتقى عدة محاور هى التعريف بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنوفية و أهمية ومزايا اكتساب الطلاب والخريجين المهارات التكنولوجية التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل و إتاحة فرص عمل متعددة لهم.

كما استعرض كيفية تسجيل الطلاب على مواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و اهم المواقع ذات الصلة كما تم استعراض نوعية البرامج التدريبية المجانيه التى يطلقها المعهد ويمكن للطلاب الاستفادة منها.