اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة المنوفية تكرم الفائزين فى مسابقة البطل الأوليمبى للمصارعة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:51 م
نائب رئيس جامعة المنوفية تكرم الفائزين فى مسابقة البطل الأوليمبى للمصارعة التكريم
المنوفية - محمد فتحى

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تواصل بطولة البطل الأوليمبى محمد إبراهيم الشهير بكيشو والتى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فعالياتها بجامعة المنوفية بمشاركة 18 جامعة، ضمن  دورة الشهيد الرفاعى التاسعة والأربعون للجامعات المعاهد المصرية، المقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

وقامت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بتكريم الفائزين فى المنافسات وتوزيع الميداليات على المراكز الاولى لبطولة الجامعات المصرية، بحضور الدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد شاهين مدير عام الاداره العامة لرعاية الشباب والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي.

و أكد الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب أنة يشارك فى المنافسات جامعات المنوفية والإسكندرية وأسيوط والأزهر والجامعة البريطانية والسادات والسويس والقاهرة والمنصورة وبدر وبنها والتعليم العالى وحلوان ودراية وطنطا وعين شمس وقناة السويس وكفرالشيخ بإجمالى 121 لاعب فى الأوزان المختلفة.

 

 

 


جامعة المنوفية

محافظة المنوفية

مسابقة البطل الأوليمبي للمصارعة

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