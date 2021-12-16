تاج الدين: لدينا 116 مليون جرعة لقاح ومعدل الوفيات بالإيدز بأفريقيا أكبر من كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر لديها 116 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا ما يتجاوز 60 أو 70 مليون جرعة ، موضحا أن الجرعة التعزيزية تستهدف أولا الفئات الأكثر احتياجا ومنها القطاع الطبي وكبار السن .

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن التطعيمات تساعد على محاربة فيروس كورونا إلى جانب الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن التمويل المادى للبحث العلمى وتطويره ضرورة أولية.

وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين عن رحلته لليابان قائلا: لم أمكث في اليابان كثيرا ولكنها كانت من أنجح التجارب في حياتى والشعب المصرى من أقرب الشعوب إلى قلب اليابانيين وعندما كنت أعود لبلدى اليابانيين احتفلوا بى، موضحا أن إرادة المواطن في اليابان تجاوزت كافة التحديات لإنجاز طفرات في كافة المجالات .

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن معدل الوفيات بالإيدز في أفريقيا أكبر من كورونا ، موضحا أن الاستعداد الجيد لأزمات انتشار الفيروسات والأوبئة من أفضل الإيجابيات لكورونا ، متابعا: العالم ما قبل كورونا لن يكون مثل العالم ما بعد كورونا .

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن سرطان الرئة ما زال مشكلة حقيقية في مصر والسبب الأول هو التدخين، مؤكدا أن التغطية الإعلامية لأزمة كورونا ساهمت في زيادة الوعى لدى المواطن بخطورة الفيروس .