بلينكن يعرب عن أسفه لنظيره التايلاندى لاضطراره قطع رحلته فى آسيا بسبب كورونا

واشنطن (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن خلال مكالمة هاتفية ​مع نظيره التايلاندى دون برامودويناى ​عن بالغ أسفه حيال عدم تمكنه من زيارة بانكوك هذا الأسبوع، وذلك بعد إصابة عضو من الفريق الصحفى المرافق له بفيروس كورونا.

وأوضح بلينكن، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، أنه قرر العودة إلى واشنطن العاصمة بداعٍ من الحرص الزائد من أجل التخفيف من مخاطر انتشار "كوفيد-19" وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة الوفد المرافق له وأولئك الذين سيتواصلون معهم. ووجه وزير الخارجية الأمريكي دعوة إلى نظيره التايلاندي لزيارة واشنطن العاصمة في أقرب فرصة ممكنة، قائلا: أتطلع إلى العودة لزيارة تايلاند في أقرب وقت ممكن. وبحسب البيان، ناقش بلينكن وبرامودويناي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية استغلال الالتزامات لتعميق التحالف الثنائي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت أمس الاربعاء، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قطع رحلته الخارجية إلى جنوب شرق آسيا بعد إصابة عضو من الفريق الصحفي المرافق له بفيروس كورونا.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن بلينكن لن يعقد بالتالي اجتماعات مجدولة في تايلاند التي كان من المفترض أن تبدأ صباح الخميس، مضيفة أن الوزير الأمريكي سيعود بدلاً من ذلك إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الشخص ثبتت إصابته بكورونا عند وصوله إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور ولم يواصل السفر مع بلينكن.