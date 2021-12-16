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انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبرا الخيمة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:24 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبرا الخيمة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم وهى (ميدان الحرية – الوحدة العربية – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – عزبة سليم – عزبة بدران – مدينة التعاون الشرقية – مدينة فتح)، وعن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة وهى (مدينة السعادة – مدينة التعاون – أرض بشير – بيجام – المنشية الجديدة  وضعفها عن عزبة عثمان، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 17 -12 -2021 وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالى السبت الموافق 18-12-2021 نظراً لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 

 


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