انطلاق المؤتمر الدولى الرابع لقسم علاج الأورام فى جامعة المنوفية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

تنطلق اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، ويأتي المؤتمر تحت عنوان: الرابط بين التعليم والتدريب والمستجدات والآفاق المستقبليه في علاج الأورام.



وأكد الدكتور محمد أبو الفتوح أستاذ علاج الأورام والطب النووي ورئيس قسم الأورام بطب المنوفية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش على مدار يومين 60 محاضرة من خلال 7 جلسات علمية تناقش الجديد في علاج أورام الثدي واجتماع وأورام الرئة وأورام الجهاز الهضمي والجديد في علاج أورام الكبد وأورام الدم والغدد اللمفاوية وأورام الجهاز البولي والحديث في علاج أورام الرأس والرقبة وأورام النساء.



كما يعقد خلال المؤتمر 5 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على الجديد في العلاج الإشعاعي والتغذية العلاجية، كما سيجرى نقل فعاليات المؤتمر أون لاين.