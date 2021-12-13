الكشف على 2500 حالة فى قافلة جامعة المنوفية المتكاملة بمبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، والإدارة العامة لخدمة المجتمع بتنظيم قافلة متكاملة شارك فيها كليات الطب، والطب البيطرى، والتربية، والتمريض، ومعهد الكبد القومى، مركز تعليم الكبار بكلية التربية وصندوق مكافحة الإدمان، وذلك ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى استهدفت اليوم قرية شوشاى بمركز أشمون.

وقام مسشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع يرافقه الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية والدكتور أحمد الفيومى عميد كلية الطب البيطري والدكتور عبد الرحمن السباعى وكيل كلية الطب بمتابعة العمل بتخصصات القافلة المتكاملة حيث تم توقيع الكشف على الحالات التى بلغت على مدار اليوم 2500 حالة، وتقديم العلاج المجانى لهم وتحويل الحالات التى تستوجب التوجه إلى المستشفيات الجامعية لعمل اللازم كما تم الكشف على 2000 حالة بيطرية.

وحضر فعاليات القافلة الدكتور إيمان باظة وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية التى تابعت العمل بفصول محو الأمية والتى يستمر العمل بها حتى يتم محو أمية أهالى القرى ضمن المبادرة. قافلة طبية، جامعة المنوفية، مبادرة حياة كريمة