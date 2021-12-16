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انخفاض حرارة ورياح وأتربة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:54 ص
انخفاض حرارة ورياح وأتربة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :
 
- يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره.
 
- الخميس 16 ديسمبر 2021: 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساء إلى القاهرة على فترات متقطعة
 
- الجمعة 17 ديسمبر 2021: 
 
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الشمالية على فترات متقطعة
 
- السبت 18 ديسمبر 2021: 
 
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
- الأحد 19 ديسمبر 2021: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
 
الاثنين 20 ديسمبر 2021: 
 
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.
 
- الثلاثاء 21 ديسمبر 2021: 
 
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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