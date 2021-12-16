الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والعظمى بالقاهرة 18 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على على مناطق من جنوب الدلتا تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.