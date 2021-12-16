اليوم السابع: الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.. بالعلم يكتمل الإنجاز

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها ملف خاص عن إنجازات البحث العلمى بالجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفاصيل لقاء الرئيس السيسي بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإشادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمبادرة "حياة كريمة" وتأكيدها أنها من أهم ملامح الجمهورية الجديدة..

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



الجمهورية الجديدة.. بالعلم يكتمل الإنجاز فى عهد الرئيس السيسى.. إنجازات غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى



الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ويؤكد: الوكالة الدولية تقع عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز استقرار المنطقة.. الرئيس: مصر تتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح التنمية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يشيد بـ "حياة كريمة": أهم ملامح الجمهورية الجديدة.. "التنمية المحلية" تبحث مع مسئولى الأمم المتحدة مجالات التعاون المشتركة.. و"ميرلن" يؤكد استعداد البرنامج لبناء القدرات والدعم الفني

الحكومة توافق على جرعة معززة من لقاح كورونا لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.. "مجلس الوزراء": تزوير شهادات التطعميات جناية لها عقوبات مشددة.. والكمية المتوافرة حاليا من اللقاحات تكفى لتطعيم 100% تقريبا من المستهدفين

قريبا.. عدد خاص حول إنجازات الرئيس و«حياة كريمة»



سهيل السقا مسئول إحدى شركات المقاولات الفلسطينية المشاركة بإعمار غزة: المشروع يستوعب 200 عامل فلسطيني.. متوقع إنجاز تطوير الكورنيش خلال 8 أشهر.. والرئيس السيسى صادق وسيظل فى وجدان شعبنا مدى الحياة