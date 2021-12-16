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الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على الاستخدام الطارئ لعقار فايزر المضاد لكورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:29 م
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على الاستخدام الطارئ لعقار فايزر المضاد لكورونا فايزر
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الموافقة على الاستخدام الطارئ لعقار شركة فايزر المضاد لكورونا، وذلك حبسما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وكانت شركة فايزر، أعلنت الثلاثاء، أن دراسة وجدت أن حبوبها المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق الفم "باكسلوفيد"، قللت من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89 في المائة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية من مضاعفات الفيروس.

 

وقالت فايزر في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن 2246 مريضًا في الدراسة تم إعطاؤهم "باكسلوفيد" في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وأن لديهم أعراضًا خفيفة إلى معتدلة بالإضافة إلى حالة طبية حرجة أو خطر متزايد للإصابة بشدة بفيروس كورونا.

 

وأضافت الشركة أن النتائج تمت مشاركتها مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كجزء من طلب الشركة للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ. وطلبت الشركة إذنًا للاستخدام "باكسلوفيد" في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في منتصف شهر نوفمبر الماضي.

 


فايزر

عقار فايزر

كورونا

فيروس كورونا

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