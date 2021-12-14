اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:40 م
أكرم القصاص
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دراسة: حبوب فايزر لكورونا تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89%

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:46 م
دراسة: حبوب فايزر لكورونا تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89% كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، أن دراسة وجدت أن حبوبها المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق الفم "باكسلوفيد"، قللت من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89 في المائة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية من مضاعفات الفيروس.

وقالت فايزر في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن 2246 مريضًا في الدراسة تم إعطاؤهم "باكسلوفيد" في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وأن لديهم أعراضًا خفيفة إلى معتدلة بالإضافة إلى حالة طبية حرجة أو خطر متزايد للإصابة بشدة بفيروس كورونا.

وأضافت الشركة إن النتائج تمت مشاركتها مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كجزء من طلب الشركة للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ. وطلبت الشركة إذنًا للاستخدام "باكسلوفيد" في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وأسفرت دراسة سابقة أجرتها شركة فايزر لاختبار 389 شخصًا مع باكسلوفيد في أوائل نوفمبر عن نتائج مماثلة، ووجدت أن الحبوب فعالة بنسبة 89 في المائة.

وأشارت الشركة إلى أن باكسلوفيد، على عكس لقاح كوفيد-19، لا يعمل من خلال استهداف بروتين سبايك، ولكن عن طريق تثبيط تكاثر الفيروس.

وأضافت الشركة الصيدلانية العملاقة أنها تعتقد أن الحبة فعالة على متغير أوميكرون الجديد، لكن الدراسات الإضافية جارية.

 


شركة فايزر

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