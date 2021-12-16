المفوضية الأوروبية تتوصل إلى اتفاق مع شركة "موديرنا" لتوفير اللقاح بشكل أسرع

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها أبرمت صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" لتسريع تسليم لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، حيث تكافح القارة في الحصول على لقاحات لتعزيز الأجسام المضادة للمواطنين لإغلاق الطريق أمام متحور "أوميكرون".



وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية: "في ضوء الزيادة السريعة في العدوى بسبب متحور أوميكرون، والحاجة إلى زيادة التطعيم، بما في ذلك الجرعات التعزيزية، تعمل المفوضية مع مصنعي اللقاحات لزيادة تسريع تسليم جرعات اللقاح إلى الدول الأعضاء التي تحتاج إلى جرعات إضافية على المدى القصير".



وتواجه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا، نقص في اللقاحات وسط الانتشار السريع للسلالة شديدة القابلية للانتقال.



ووافقت شركة "موديرنا" على تسليم 10 ملايين جرعة إلى ألمانيا في ديسمبر الجاري، و 25 مليون جرعة إضافية إلى ألمانيا في الربع الأول من عام 2022.