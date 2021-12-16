المصرية للمطارات تبحث مع مركز تدريب أبو ظبى للمطارات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

كتبت رحاب نبيل

قامت الشركة المصرية للمطارات إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بعقد اجتماعاً مع مركز التدريب لدراسة الطيران (GCAS) التابع لشركة أبوظبي للمطارات، وهو أحد مراكز التدريب المعتمدة دولياً من قبل الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" والعديد من المنظمات الدولية، وذلك فى ضوء مشاركة وزارة الطيران المدني في معرض إكسبو دبى خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 من مارس 2022 ، وفى إطار تبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مجال التدريب.

وخلال الاجتماع ناقشت دينا الشريف مدير إدارة التنمية التجارية بالقطاع التجارى بالشركة المصرية للمطارات، تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التدريب لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال عمليات إدارة الأمن والتأمين بالمطارات، كما تضمن الإجتماع دراسة آليات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للمطارات وشركة أبو ظبى للمطارات من أجل إجراء البرامج والدورات التدريبية المتخصصة فى الشحن الجوى ونقل البضائع فى المطارات الإقليمية والعالمية.

وفى نفس السياق، أعرب المتحدثين بمركز تدريب أبو ظبى عن اهتمامهم وإعجابهم بالمكانة الإستراتيجية التى يحظى بها كل من مطارى شرم الشيخ وسفنكس الدوليين من أجل تقديم خدمات شاملة للطيران الخاص تسمى( Fixer base operator).

وصرح المشاركون بالشركة المصرية للمطارات عن تطلع مركز تدريب أبو ظبى للمطارات بضخ وإقامة العديد من الإستثمارات فى مختلف مطارات جمهورية مصر العربية، هذا بالإضافة إلى دراسة إمكانية جعل مقر مركز التدريب فى مطار شرم الشيخ وذلك فى ضوء أوجه التعاون المشترك مع الشركة المصرية للمطارات.

جدير بالذكر أن مركز الخليج لدراسات الطيران يقدم مجموعة واسعة من الدورات والبرامج التدريبية التي تلبي مختلف احتياجات العاملين في قطاع الطيران بالمنطقة، وذلك وفقاً لأعلى معايير و ممارسات التدريب العالمية، كما يتيح للعاملين الحصول على شهادات تدريب دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".