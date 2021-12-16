المرور يغلق غدا طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام للتطوير

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى غدا الجمعة الإدارة العامة للمرور، عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا إتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل بدء من يوم الجمعة المقبل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد ، الأمر الذى يستلزم غلق الإتجاه القادم من المنيا بإتجاه الأوتوستراد.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- غلق الإتجاه القادم من المنيا إتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر .

- منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة بإتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لإستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

وستتبدء الأعمال اعتباراً من غدا الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام ، ومن جانبها ستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.