المؤتمر السنوى لمعهد تيودر بلهارس يناقش ربط البحث العلمى بالتطبيقات الإكلينيكية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. وفاء قنديل رئيس معهد تيودر بلهارس للأبحاث حول انتهاء فعاليات المؤتمر السنوى للمعهد "TBRI 2021"، تحت عنوان "لقاء الباحثين بالإكلينيكيين".

وأشارت الدكتورة وفاء قنديل إلى أن المؤتمر، شكّل مناخًا ملائمًا لتبادل الأفكار والخبرات المعرفية والتقنيات الحديثة من أجل خلق فرص للتعاون المستقبلى بين الباحثين من داخل المعهد وخارجه، حيث شارك فى الفعاليات عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بعلوم الطفيليات وأمراض البيئة وأمراض الجهاز الهضمى والكبد وغيرها.

وأشار د. طارق أبو شوشة نائب رئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر جاء بهدف ربط البحث العلمى بالتطبيقات الإكلينيكية، بمشاركة نخبة من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين من ألمانيا والهند فى مجالات علمية وطبية مختلفة، لافتًا إلى نجاح فعاليات المؤتمر، وثراء وتنوع الموضوعات التى تم تقديمها، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المشاركين فى اللقاءات التى تمت وجهًا لوجه.

وأضاف د. السيد صالح سكرتير المؤتمر، أن المؤتمر استعرض فى جلساته أحدث الأبحاث فى مجالات أمراض الكلى والمسالك البولية، ومناقشة دور البحث العلمى فى تطوير العمليات الجراحية بما فى ذلك عمليات زراعة الأعضاء، وعلاقة الأمراض الطفيلية بالسرطان، والاستخدام المستحدث للرخويات الطبية كمصدر للمواد الفعالة، وكذلك تأثير التغيرات المناخية على النظام البيئي وصحة الإنسان.

وتضمنت جلسات المؤتمر عدة محاضرات بهدف تبادل الخبرات والآراء والمناقشات؛ لتسليط الضوء على أهمية ربط البحث العلمى بالتطبيقات الإكلينيكية، وعرض أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال، وكذا مناقشة أنشطة البحث الحالية والتى تساهم فى سد الفجوة بين البحث العلمى والتطبيق الإكلينيكى.

كما ناقشت جلسات المؤتمر، آخر ما توصل إليه الباحثون فى مجال سرطان القولون واستخدام المواد ذات المصادر الطبيعية والتقنيات الحديثة مثل الجسيمات النانوية فى أغراض العلاج، ودور التدخل الجينى فى علاجات الأورام الخبيثة.