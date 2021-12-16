اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:58 ص
أكرم القصاص
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الفلبين: تطعيم ما يقرب من 65% من كبار السن بشكل كامل ضد كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:57 ص
الفلبين: تطعيم ما يقرب من 65% من كبار السن بشكل كامل ضد كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، أن ما يقرب من 65 في المائة من كبار السن وما يقرب من ربع القاصرين في البلاد تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية عن وكيلة وزارة الصحة ميرنا كابوتاجي قولها، إن 6 ملايين من كبار السن (أي ما يعادل 75 في المائة) تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم ما يقرب من 65 في المائة من كبار السن بشكل كامل.

وأضافت أن حوالي 62 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا، بينما تم تطعيم 2.7 مليون طفل (أي ما يعادل 24 في المائة) بشكل كامل بلقاحي فايزر وموديرنا.

يذكر أن الفلبين تمكنت حتى الآن من توزيع حوالي 96.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، فيما تم تطعيم ما لا يقل عن 42.5 مليون شخص بشكل كامل حتى الآن، وتأمل السلطات أن تغطي حملة التطعيم التي بدأت في مارس الماضي ما يصل إلى 54 مليون شخص قبل نهاية العام.

 


وزارة الصحة الفلبينية

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