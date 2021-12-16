العراق وفرنسا يبحثان مشروع صناعة قمر صناعى عراقى

وأفادت وزارة الاتصالات العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم /الخميس/ - بأن الجانبين ناقشا آخر مستجدات مشروع القمر الصناعي العراقي ومجالات التعاون الممكنة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية لتنفيذ مشروع القمر الصناعي العراقي ضمن اطار الاتفاقية العراقية الفرنسية التي أبرمت عام 2015.



كما تم الحديث عن القرض الفرنسي والتنسيق لغرض تمويل مشروع القمر الصناعي العراقي والإسراع بتنفيذه.



ويعد مشروع القمر الصناعي من المشاريع السيادية والفنية المهمة التي تخدم كافة المجالات التعليمية والتكنولوجية والعسكرية والامنية لجميع مؤسسات الدولة.